Владелец «Стяуа» хочет переименовать клуб в «Стар»

Клуб был основан 7 июня 1947 года как ASA București (Спортивная ассоциация армии). С 1961 года за клубом закрепилось название Steaua, что в переводе на русский язык означает «звезда».



В декабре «Стяуа» проиграл апелляцию в суде. Спортивный клуб армии подавал несколько исков против Бекали, требуя возместить ущерб, причинённый незаконным использованием товарного знака «Стяуа» в период с 2004 по 2014 год. Именно с этим и связано желание Бекали переименовать клуб в «Стар», что в переводе с английского также означает «звезда».