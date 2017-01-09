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9 января 2017, 18:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Владелец «Стяуа» хочет переименовать клуб в «Стар»

Владелец «Стяуа» Георге Бекали объявил, что переименует клуб в «Стар». Об этом сообщил румынский журналист Эмануэль Рошу.

Клуб был основан 7 июня 1947 года как ASA București (Спортивная ассоциация армии). С 1961 года за клубом закрепилось название Steaua, что в переводе на русский язык означает «звезда».

В декабре «Стяуа» проиграл апелляцию в суде. Спортивный клуб армии подавал несколько исков против Бекали, требуя возместить ущерб, причинённый незаконным использованием товарного знака «Стяуа» в период с 2004 по 2014 год. Именно с этим и связано желание Бекали переименовать клуб в «Стар», что в переводе с английского также означает «звезда».

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