Зидан признан лучшим французским тренером года по версии France Football

Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года. С тех пор мадридцы провели 55 матчей под руководством 44-летнего специалиста, потерпев лишь два поражения. В 2016 году Зидан вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

На протяжении карьеры футболиста Зидан трижды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА (1998, 2000, 2003).

Зидан наряду с Клаудио Раньери из «Лестера» и Фернанду Сантушем (сборная Португалии) претендует на звание лучшего тренера 2016 года в мужском футболе по версии ФИФА. Лауреат награды будет назван в понедельник.