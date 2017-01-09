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9 января 2017, 17:53 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Зидан признан лучшим французским тренером года по версии France Football

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Возглавляющий мадридский «Реал» Зинедин Зидан признан лучшим французским тренером 2016 года по версии журнала France Football, сообщается на сайте издания.

Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года. С тех пор мадридцы провели 55 матчей под руководством 44-летнего специалиста, потерпев лишь два поражения. В 2016 году Зидан вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

На протяжении карьеры футболиста Зидан трижды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА (1998, 2000, 2003).

Зидан наряду с Клаудио Раньери из «Лестера» и Фернанду Сантушем (сборная Португалии) претендует на звание лучшего тренера 2016 года в мужском футболе по версии ФИФА. Лауреат награды будет назван в понедельник.

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