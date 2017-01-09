СМИ: «Фиорентина» намерена перехватить у «Зенита» трансфер Марина

По информации румынского издания, «Фиорентина» готова заплатить «Вииторулу» 1 миллион евро за трансфер Марина, в то время как «Зенит» предлагает за полузащитника 3 миллиона. Как заявил главный тренер румынского клуба Георге Хаджи, пока в клуб не поступало официальных предложений о трансфере игрока.

«Мы обсудим все вопросы с Марином, когда он вернется из отпуска. Трансферный период только начался, посмотрим, что будет», — сказал Хаджи.

Марин выступает за «Вииторул» с 2013 года, 20-летний полузащитник провел 75 матчей в чемпионате Румынии, в которых забил 8 мячей.