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9 января 2017, 17:39 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: «Фиорентина» намерена перехватить у «Зенита» трансфер Марина

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Итальянская «Фиорентина» вступила в борьбу за трансфер футболиста румынского «Вииторула» Рэзвана Марина, в услугах которого заинтересован петербургский «Зенит», и в ближайшее время подпишет соглашение с игроком, сообщает Sport.

По информации румынского издания, «Фиорентина» готова заплатить «Вииторулу» 1 миллион евро за трансфер Марина, в то время как «Зенит» предлагает за полузащитника 3 миллиона. Как заявил главный тренер румынского клуба Георге Хаджи, пока в клуб не поступало официальных предложений о трансфере игрока.

«Мы обсудим все вопросы с Марином, когда он вернется из отпуска. Трансферный период только начался, посмотрим, что будет», — сказал Хаджи.

Марин выступает за «Вииторул» с 2013 года, 20-летний полузащитник провел 75 матчей в чемпионате Румынии, в которых забил 8 мячей.

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