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9 января 2017, 17:34 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Месси и другие игроки «Барсы», приглашенные на гала-вечер ФИФА, пропустят церемонию

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Лионель Месси и остальные футболисты «Барселоны», приглашенные на гала-вечер ФИФА The Best Awards, пропустят церемонию в Цюрихе, сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Месси наряду с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форвардом мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном является номинантом на приз лучшему футболисту года по версии ФИФА.

«Определив подготовку к матчу с “Атлетиком” в среду приоритетной целью, руководство “Барселоны” приняло решение, что игроки, приглашенные на гала-вечер ФИФА, который пройдет в понедельник в Цюрихе, не поедут в Швейцарию на церемонию. В делегацию клуба войдут президент Хосеп Мария Бартомеу, спортивный вице-президент Жорди Местре, директор Сильвио Элиас, генеральный директор Оскар Грау, Альберт Солер, Роберт Фернандес и Рауль Санлеи», — говорится в заявлении клуба.

««Барселона» благодарит ФИФА, ее президента Джанни Инфантино и все руководство за помощь в организации возможности принять участие в сегодняшнем гала-вечере, — отмечается в тексте.

«Барселона» в среду примет «Атлетик» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Первая встреча этих команд, прошедшая 5 января в Бильбао, закончилась поражением «сине-гранатовых» со счетом 1:2.

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