Месси и другие игроки «Барсы», приглашенные на гала-вечер ФИФА, пропустят церемонию
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. Лионель Месси и остальные футболисты «Барселоны», приглашенные на гала-вечер ФИФА The Best Awards, пропустят церемонию в Цюрихе, сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Месси наряду с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форвардом мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном является номинантом на приз лучшему футболисту года по версии ФИФА.
«Определив подготовку к матчу с “Атлетиком” в среду приоритетной целью, руководство “Барселоны” приняло решение, что игроки, приглашенные на
««Барселона» благодарит ФИФА, ее президента Джанни Инфантино и все руководство за помощь в организации возможности принять участие в сегодняшнем гала-вечере, — отмечается в тексте.
«Барселона» в среду примет «Атлетик» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Первая встреча этих команд, прошедшая 5 января в Бильбао, закончилась поражением «сине-гранатовых» со счетом 1:2.
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