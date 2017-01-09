Месси и другие игроки «Барсы», приглашенные на гала-вечер ФИФА, пропустят церемонию

Месси наряду с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форвардом мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном является номинантом на приз лучшему футболисту года по версии ФИФА.

«Определив подготовку к матчу с “Атлетиком” в среду приоритетной целью, руководство “Барселоны” приняло решение, что игроки, приглашенные на гала-вечер ФИФА, который пройдет в понедельник в Цюрихе, не поедут в Швейцарию на церемонию. В делегацию клуба войдут президент Хосеп Мария Бартомеу, спортивный вице-президент Жорди Местре, директор Сильвио Элиас, генеральный директор Оскар Грау, Альберт Солер, Роберт Фернандес и Рауль Санлеи», — говорится в заявлении клуба.

««Барселона» благодарит ФИФА, ее президента Джанни Инфантино и все руководство за помощь в организации возможности принять участие в сегодняшнем гала-вечере, — отмечается в тексте.

«Барселона» в среду примет «Атлетик» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Первая встреча этих команд, прошедшая 5 января в Бильбао, закончилась поражением «сине-гранатовых» со счетом 1:2.