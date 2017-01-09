10 молодых игроков, о которых вы узнаете в 2017 году

Альбан Ляфон, «Тулуза»

Пока вся Европа расхваливает 17-летнего Доннарумму, во Франции подрастает не менее талантливый вратарь. Альбан Ляфон дебютировал за первую команду «Тулузы» в возрасте 16 лет по причине чудовищной игры четырёх опытных голкиперов. Юноша отстоял два первых матча на ноль, чего не удавалось ни одному другому вратарю клуба в том сезоне, и закрепил за собой место в основе. Клоунада «Тулузы» в защите продолжается, однако благодаря огромному количеству сейвов Ляфона команда держится в середине турнирной таблицы. Подбор исполнителей у «Тулузы» вряд ли позволит ей зацепиться за еврокубки, однако её голкипер в ближайшее время наверняка пойдёт на повышение. → 10 главных футбольных вундеркиндов: поколение 2000-х.

Никлас Зюле, «Хоффенхайм»

Зюле — определяющая фигура в оборонительных построениях главного новатора Бундеслиги этого сезона Юлиана Нагельсманна. 29-летний тренер быстро нашёл общий язык с 21-летним защитником, на котором во многом держится конструкция «Хоффенхайма». Не мудрено, что за мощным и умным игроком обороны уже выехали скауты «Баварии».

Нельсон Семеду, «Бенфика»

Крайний защитник долго и упорно шёл к месту в основе «Бенфики». Несколько лет играл во второй команде, съездил в аренду в скромную «Фатиму» и только в 22 года дебютировал в стартовом составе. Минул сезон, и теперь Семеду — лакомый кусочек на трансферном рынке для нескольких больших клубов. Первый в очереди — «Манчестер Юнайтед», готовый уже этой зимой вывалить за реактивного Нелсиньо пару десятков миллионов евро. И да, в сборной Португалии больше ещё на одного талантливого дебютанта.

Леандер Дендонкер, «Андерлехт»

В последние годы «Андерлехт» не может похвастать достойными результатами. Чемпионом клуб не становился уже более двух лет, в еврокубках всё тоже складывается не лучшим образом. Зато подрастает очередное поколение талантливой молодёжи. И если Юри Тилеманс уже дорос до интереса нескольких солидных европейских клубов (и даже «Спартака»), то на Леандера Дендонкера, страхующего креативного подвижного Тилеманса в опорной зоне, пока обращают не так много внимания. А зря. Он прекрасно перекрывает свободные зоны, неплохо играет в отборе, может сыграть в пас или нанести дальний удар по воротам. Молодой полузащитник с широким диапазоном умений, который в ближайшее время может вытеснить из основы сборной Бельгии уехавшего на заработки Витселя.

Венсан Козьелло, «Ницца»

В «Ницце» собралась целая стая талантливой молодёжи. Среди игроков Люсьена Фавра можно отметить вратаря Кардиналя, защитника Боскальи, полузащитника Сиприена, бомбардира Алассана Плеа. Каждый из них уже сейчас играет заметную роль в команде. Однако отдельно стоит остановиться на хавбеке Венсане Козьелло, пока ещё не имеющем полноценного места в основе. Козьелло — жемчужина академии «Ниццы», на продаже которой клуб в будущем планирует заработать солидную сумму. Венсан прекрасно видит поле, обладает культурой паса, может обыграть один в один. Пока ему не хватает хладнокровия и физических данных, что не позволяет выиграть конкуренцию у мощного и более опытного Сиприена. Однако потенциал у Козьелло поистине огромный.



Андре Орта, «Бенфика»

Ещё один из выводка «орлят» «Бенфики», из которых Руй Витория лепит будущих звёзд. В своё время старший брат Андре Орта Рикарду считался одним из самых талантливых молодых игроков Португалии. Однако, не закрепившись в основе «Малаги», атакующий полузащитник вернулся на родину, где пробует начать всё сначала в футболке «Браги». Орта-младший располагается чуть глубже в центре поля, откуда длинными передачами развивает атаки команды. Андре, как и брат, начинал карьеру в «Витории-Сетубал», откуда летом 2016-го перебрался в «Бенфику». Здесь Орта быстро стал игроком основы и теперь готовится к тому, чтобы противостоять мощному центру поля дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала ЛЧ.

Джованни Ло Чельсо, «ПСЖ»

Ещё один уроженец аргентинского города Росарио, который грозится вырасти в лидера национальной сборной. Как и знаменитый земляк, покоривший мир в футболке «Барселоны», Джованни Ло Чельсо обладает великолепной техникой и видением поля. В составе родного «Росарио Сентраль» он стал главным открытием сезона в аргентинской Примере. Этот сезон Ло Чельсо закончит в родном клубе, а в следующем с большой долей вероятности присоединится к «ПСЖ», с которым подписал контракт прошедшим летом. У Анхеля Ди Марии будет серьёзный конкурент.

Леон Бэйли, «Генк»

Бэйли также обладает техникой, как у раннего Роналду, имеет поставленный удар, умеет забивать и при должном прогрессе может вырасти в игрока мирового уровня. Агент привёз 15-летнего Леона в Европу три года назад, предложив его услуги бельгийскому «Генку». В клубе разглядели огромный талант мальчишки с Ямайки и подписали с ним контракт. Только затем выяснилось, что тот пребывает на территории Бельгии незаконно. После этого Леон вместе с агентом вдруг куда-то испарился и спустя два года объявился в словацком «Тренчине». К тому моменту все формальности с документами были улажены, и Бэйли подписал полноценный контракт с «Генком». Сейчас он является полноценным игроком основы, благодаря отличающей любого ямайца скорости расправляющимся с соперниками на фланге атаки. Бэйли также обладает техникой, как у раннего Роналду, имеет поставленный удар, умеет забивать и при должном прогрессе рискует вырасти в игрока мирового уровня.

Каспер Дольберг, «Аякс»

Ещё один вундеркинд, которого уже вовсю обхаживают большие клубы. Субтильного юношу с хохолком, как у дятла Вуди, скауты «Аякса» нашли в скромном датском «Силькеборге». С этого сезона Каспер Дольберг — полноценный игрок основы одного из лучших клубов Голландии. На счету 19-летнего нападающего 8 мячей в 16 играх сезона, и со временем эта статистика должна только улучшаться. Дольберг — нападающий с большим набором умений, чаще всего берущий своё за счёт скорости, техники и быстроты принятия решений. Грамотная обкатка в Эредивизии, пара уроков игры «на втором этаже» — и очередной крутой форвард для лучших первенств Европы готов.

Килиан Мбаппе, «Монако»

Килиану всего 18 лет, он только в прошлом году поднялся в первую команду из академии «Монако», но уже сейчас борется за место в основе. Мбаппе больше всего любит выступать на позиции нападающего, на которой забивал огромное количество мячей в молодёжных первенствах и юношеской ЛЧ. Может он сыграть и на фланге, что даёт ему возможность чаще появляться на поле при живом Фалькао. Благо, скорость и техника позволяют. В этом сезоне Килиан чаще выходит на замену, потому провёл на поле всего 500 минут. За которые, тем не менее, успел забить три мяча и сделать пять результативных передач. В следующем сезоне Мбаппе может превратиться в полноценного игрока основы и показать всё, на что способен.