«Вольфсбург» объявил о переходе Нтепа из «Ренна»
Нападающий
Пауль-Жорж Нтеп Мадиба продолжит карьеру в Германии.
Французский футболист покинул «Ренн» и перешёл в «Вольфсбург». Информацию подтвердили в
Контракт с 24-летним форвардом рассчитан до лета 2021 года. Нтеп выбрал 9-й номер. Финансовые детали сделки не разглашаются.
По неофициальным данным, «Вольфсбург» заплатил за француза € 8,5 млн. В нынешнем сезоне Нтеп принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
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