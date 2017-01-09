«Вольфсбург» объявил о переходе Нтепа из «Ренна»

Французский футболист покинул «Ренн» и перешёл в «Вольфсбург». Информацию подтвердили в пресс-службе клуба.



Контракт с 24-летним форвардом рассчитан до лета 2021 года. Нтеп выбрал 9-й номер. Финансовые детали сделки не разглашаются.



По неофициальным данным, «Вольфсбург» заплатил за француза € 8,5 млн. В нынешнем сезоне Нтеп принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.