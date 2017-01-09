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9 января 2017, 13:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вольфсбург» объявил о переходе Нтепа из «Ренна»

Нападающий Пауль-Жорж Нтеп Мадиба продолжит карьеру в Германии.

Французский футболист покинул «Ренн» и перешёл в «Вольфсбург». Информацию подтвердили в пресс-службе клуба.

Контракт с 24-летним форвардом рассчитан до лета 2021 года. Нтеп выбрал 9-й номер. Финансовые детали сделки не разглашаются.

По неофициальным данным, «Вольфсбург» заплатил за француза € 8,5 млн. В нынешнем сезоне Нтеп принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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