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9 января 2017, 13:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лам не намерен завершать карьеру по окончании сезона

Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам не собирается завершать карьеру по окончании текущего сезона.

Лам хочет отработать свой контракт с немецким грандом до конца.

«В данный момент мне кажется, что это мой предпоследний сбор в Катаре. У меня есть действующее соглашение с “Баварией” до 2018 года», — приводит слова Лама Bild.

По ходу нынешнего сезона немецкие СМИ неоднократно писали, что со следующего сезона Лам может стать спортивным директором «Баварии». В данный момент эта должность вакантна, однако руководство и тренерский штаб «Баварии» хотят, чтобы Лам играл ещё один сезон.

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