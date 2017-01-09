Лам не намерен завершать карьеру по окончании сезона

Лам хочет отработать свой контракт с немецким грандом до конца.



«В данный момент мне кажется, что это мой предпоследний сбор в Катаре. У меня есть действующее соглашение с “Баварией” до 2018 года», — приводит слова Лама Bild.



По ходу нынешнего сезона немецкие СМИ неоднократно писали, что со следующего сезона Лам может стать спортивным директором «Баварии». В данный момент эта должность вакантна, однако руководство и тренерский штаб «Баварии» хотят, чтобы Лам играл ещё один сезон.