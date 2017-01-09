Мы это где-то видели. Как АПЛ превращается в Серию А
Множество звёзд, профессиональные комментаторы и лучшая в мире телекартинка — всё это в АПЛ есть. Но появляется и
кое-что ещё.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Деле Алли, Генрих Мхитарян и Оливье Жиру сделали новогодние праздники незабываемыми. После трудной победы над «Бёрнли» мы
В общем, жаловаться зрителям вроде бы не на что. Тем более что с визуальной точки зрения АПЛ — лучший футбольный продукт в мире. Мы знаем все гримасы Фила Джонса, знаем, каким жестом вытирает пот со лба Неманья Матич и почти слышим, как вздыхает Жозе Моуринью после очередного решения арбитра. Всё здорово.
Особенно если не любить итальянский футбол рубежа нулевых и не проводить с ним параллели. А вот если это сделать, то можно заметить, что в английском футболе
Старая добрая АПЛ, которой больше нет
Фразу «живи и дай жить другим» в последние, наверное сезонов 10 можно применить к любому из главных клубов Англии, кроме тех, что тренировал Моуринью. Это делало лигу, с одной стороны, немного примитивной в плане тактики, а с другой стороны — многие тренеры получали лучшие условия для развития собственного видения игры.
Это вопрос пустого или полного стакана. Арсен Венгер ни разу с 2004 года не выигрывал чемпионат, потому что не изменил своему стилю — или он ни разу за 20 лет не занял место ниже четвёртого, притом что не изменил своему стилю? Что важнее? САФовский «Манчестер Юнайтед» не стал парковать «автобус» ради победы в финале Лиги чемпионов: дважды играл с «Барселоной» и даже не пытался. Ротация Бенитеса довела «Ливерпуль» до пары катастроф в чемпионате, но в отдельно взятой игре команда могла победить кого угодно и победила в Стамбуле. АПЛ была лигой тренеров, стили которых развивались независимо друг от друга. Когда приехал Моуринью, его прагматизм сходу принёс «Челси» пару титулов, но лига в целом избежала революции: просто добавилась ещё одна команда со своим стилем, который иногда доминировал. Это не мешало Фергюсону, Бенитесу и Венгеру гнуть свои такие разные линии. Но сейчас в Англии слишком много хищников.
От Моуринью к Конте через Раньери
Конте, как и Моуринью, всегда сосредоточен на том, чтобы помешать сопернику. «Команда, которая меньше владеет мячом, меньше ошибается. Наша цель — заставить соперника больше ошибаться». Угадайте, кто из них это сказал? Подходит обоим, не правда ли? Клопп также сосредоточен на том, чтобы не дать играть сопернику. Его афористичная фраза «прессинг — лучший плеймейкер» идеально отражает то, чем его команда занимается на поле. Это очень динамично, драйвово, просто круто, но факт в том, что «Ливерпулю» удобнее ловить ошибки соперника, чем создавать моменты в позиционных атаках.
В конце концов, есть Раньери. «Лестер» же был не только сказкой, но и триумфом позиционной обороны. А если мы возьмём эталонный образец доминирующего стиля игры из Каталонии, что увидим? Даже Гвардиола в матче против «Челси» решил отзеркалить 3−4−3, чтобы не дать лондонцам разбежаться. И это был отличный план, матч почти до самого конца шёл на три результата. И Почеттино в игре с «Челси» сделал то же самое: отзеркалил Конте, не дал «Челси» быть собой. Важно не столько то, что выиграл (как не важно и поражение «Сити» в равном матче), а то, что «Челси», проигрывая, не имел моментов.
Не самый зрелищный, но умный матч «Тоттенхэма» против команды, которая лучше всех в Англии обороняется — момент высшего торжества прагматизма в нынешнем сезоне. «Челси» бит собственным оружием. Кстати, тот же «Арсенал» стал действовать намного прагматичнее: команда Венгера владеет мячом меньше всего за последние семь лет.
Вынужденный прагматизм, к которому прибегают даже приверженцы доминирующего стиля, легко объяснить. Несмотря на высокую репутацию английских середняков,
Можно вспомнить
Привет из Италии
Наверное, лига в которой работают три
Тогда даже наличие связок вроде
В Англии сейчас начинается то же самое. Лидером чемпионата уже третий год подряд является команда, которая не входит в пятёрку лучших по владению мячом. Осталось не так много: чтобы в «Арсенал» и «Сити» пришли, например, Аллегри и Симеоне. Тогда прагматизм перестанет быть важнейшим средством тренера в Англии и станет единственным. Пожалуй, стоит немного поболеть за атакующие команды хотя бы в надежде, что футбол в АПЛ останется самим собой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter