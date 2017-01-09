Мы это где-то видели. Как АПЛ превращается в Серию А

Деле Алли, Генрих Мхитарян и Оливье Жиру сделали новогодние праздники незабываемыми. После трудной победы над «Бёрнли» мы наконец-то увидели, как корректного Хосепа Гвардиолу достали британские журналисты: «Удаление Фернандиньо? Зачем вы спрашиваете меня, разве я судья?», «Я рад победе сильнее, чем вы думаете», «Мы в чемпионской гонке, почему вы думаете, что мы не в ней?» — и так далее. Златан Ибрагимович в 35 лет борется с Санчесом и Костой за титул лучшего бомбардира АПЛ, а по авторитетности оставил обоих далеко позади. «Арсенал» идёт практически по чемпионскому графику (больше двух очков за игру), но не попадает даже в топ-4.



В общем, жаловаться зрителям вроде бы не на что. Тем более что с визуальной точки зрения АПЛ — лучший футбольный продукт в мире. Мы знаем все гримасы Фила Джонса, знаем, каким жестом вытирает пот со лба Неманья Матич и почти слышим, как вздыхает Жозе Моуринью после очередного решения арбитра. Всё здорово.



Особенно если не любить итальянский футбол рубежа нулевых и не проводить с ним параллели. А вот если это сделать, то можно заметить, что в английском футболе кое-чего становится слишком много.





Старая добрая АПЛ, которой больше нет

Фразу «живи и дай жить другим» в последние, наверное сезонов 10 можно применить к любому из главных клубов Англии, кроме тех, что тренировал Моуринью. Это делало лигу, с одной стороны, немного примитивной в плане тактики, а с другой стороны — многие тренеры получали лучшие условия для развития собственного видения игры.



Это вопрос пустого или полного стакана. Арсен Венгер ни разу с 2004 года не выигрывал чемпионат, потому что не изменил своему стилю — или он ни разу за 20 лет не занял место ниже четвёртого, притом что не изменил своему стилю? Что важнее? САФовский «Манчестер Юнайтед» не стал парковать «автобус» ради победы в финале Лиги чемпионов: дважды играл с «Барселоной» и даже не пытался. Ротация Бенитеса довела «Ливерпуль» до пары катастроф в чемпионате, но в отдельно взятой игре команда могла победить кого угодно и победила в Стамбуле. АПЛ была лигой тренеров, стили которых развивались независимо друг от друга. Когда приехал Моуринью, его прагматизм сходу принёс «Челси» пару титулов, но лига в целом избежала революции: просто добавилась ещё одна команда со своим стилем, который иногда доминировал. Это не мешало Фергюсону, Бенитесу и Венгеру гнуть свои такие разные линии. Но сейчас в Англии слишком много хищников.



От Моуринью к Конте через Раньери

Конте, как и Моуринью, всегда сосредоточен на том, чтобы помешать сопернику. «Команда, которая меньше владеет мячом, меньше ошибается. Наша цель — заставить соперника больше ошибаться». Угадайте, кто из них это сказал? Подходит обоим, не правда ли? Клопп также сосредоточен на том, чтобы не дать играть сопернику. Его афористичная фраза «прессинг — лучший плеймейкер» идеально отражает то, чем его команда занимается на поле. Это очень динамично, драйвово, просто круто, но факт в том, что «Ливерпулю» удобнее ловить ошибки соперника, чем создавать моменты в позиционных атаках.



В конце концов, есть Раньери. «Лестер» же был не только сказкой, но и триумфом позиционной обороны. А если мы возьмём эталонный образец доминирующего стиля игры из Каталонии, что увидим? Даже Гвардиола в матче против «Челси» решил отзеркалить 3−4−3, чтобы не дать лондонцам разбежаться. И это был отличный план, матч почти до самого конца шёл на три результата. И Почеттино в игре с «Челси» сделал то же самое: отзеркалил Конте, не дал «Челси» быть собой. Важно не столько то, что выиграл (как не важно и поражение «Сити» в равном матче), а то, что «Челси», проигрывая, не имел моментов.

Цитата Конте, как и Моуринью, всегда сосредоточен на том, чтобы помешать сопернику.

Не самый зрелищный, но умный матч «Тоттенхэма» против команды, которая лучше всех в Англии обороняется — момент высшего торжества прагматизма в нынешнем сезоне. «Челси» бит собственным оружием. Кстати, тот же «Арсенал» стал действовать намного прагматичнее: команда Венгера владеет мячом меньше всего за последние семь лет.



Вынужденный прагматизм, к которому прибегают даже приверженцы доминирующего стиля, легко объяснить. Несмотря на высокую репутацию английских середняков, топ-клубы основную массу очков теряют в матчах друг с другом. Это, разумеется, не Испания образца 2011−12 годов, но близко. В этом сезоне все клубы «большой шестёрки» в сумме потерпели всего пять поражений от команд ниже шестого места. Группа амбициозных клубов с топ-тренерами слишком велика, и количество принципиальных с точки зрения турнирной таблицы матчей (так называемых матчей за шесть очков) ненормально велико. Не рисковать, сосредоточиться на разрушении — в таких условиях это не занудство, а единственный способ выжить, и им не брезгуют, в меру умения, ни Венгер, ни Гвардиола.



Можно вспомнить образцово-скучный матч «Арсенала» с «Лестером», или октябрьскую встречу Клоппа и Моуринью, или ноябрьскую Венгера с Почеттино: важных матчей, в которых голов было не больше, чем ударов в створ, хватает.



Привет из Италии

Наверное, лига в которой работают три тренера-итальянца (месяц назад было четыре), а ещё Моуринью, который наверняка говорит по-итальянски «катеначчо» без акцента, не может не стать немного итальянской. И то, что сейчас происходит в Англии, начинает напоминать Серию А, когда именной итальянский чемпионат был сильнейшим на планете и при этом совершенно незрелищным. Хотя количество звёздных команд зашкаливало. Это были не только «Ювентус», «Милан» и «Интер» (последним не хватало трофеев дома, приходилось выигрывать в Европе), но и «Парма», «Фиорентина», «Рома», «Лацио». Купить кого угодно в Европе могли сразу 5−7 команд Серии А, и естественно, что модные тренеры также работали в Италии.



Тогда даже наличие связок вроде Роналдо-Баджо, Индзаги-Дель Пьеро, Батистута-Руй Кошта, Индзаги-Шевченко, Вьери-Адриано, Креспо-Клаудио Лопес (можно продолжать до бесконечности) не мешало Серии А быть лигой закрытого футбола. Дело было не в игроках, а в подходе тренеров. «Ювентус» при Липпи отлично умел не давать играть другим, так же, как «Рома» Капелло, «Милан» Капелло (и даже Анчелотти), и так же как «Лацио» Дзоффа (и даже Эрикссона). И вечно атакующий «Интер» последовал общему тренду. Сначала пригласив Липпи, затем — Эктора Купера, который научил команду играть в ультраоборонительный футбол. То есть прагматиками были не только тренеры итальянцы, а все, кто имел амбиции. Слишком велика оказалась конкуренция за первые места, чтобы можно было играть от себя.

Цитата Лидером чемпионата Англии уже третий сезон является команда, которая не входит в пятёрку лучших по владению мячом.

В Англии сейчас начинается то же самое. Лидером чемпионата уже третий год подряд является команда, которая не входит в пятёрку лучших по владению мячом. Осталось не так много: чтобы в «Арсенал» и «Сити» пришли, например, Аллегри и Симеоне. Тогда прагматизм перестанет быть важнейшим средством тренера в Англии и станет единственным. Пожалуй, стоит немного поболеть за атакующие команды хотя бы в надежде, что футбол в АПЛ останется самим собой.