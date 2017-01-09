Бывший футболист мадридского «Реала» может перейти в казахстанский клуб
Также на его счету более 200 матчей в чемпионатах Франции и Англии.
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Как рассказал спортивный директор валлийского «Кардифф Сити» Алишер Апсалямов, 33-летний французский защитник близок к переходу в «Алтай», который в новом сезоне будет выступать в казахстанской
«На данный момент, наша компания находится на связи с Жюльеном Фобером — у него за плечами более 200 матчей в чемпионатах Франции и Англии. Кроме того, Фобер выступал даже за мадридский “Реал”! Он тоже готов попробовать себя в казахстанской
Напомним, Фобер перешел в «Реал» в январе 2009 года из лондонского «Вест Хэма» на правах аренды за 1,5 миллиона евро с возможностью покупки игрока в будущем за шесть миллионов. В мадридском клубе он дебютировал 7 февраля против клуба «Расинг», отыграв 30 минут. В марте в выездном матче с «Атлетиком» он провел на поле 24 минуты, а после до конца сезоне не сыграл ни минуты.
Сейчас Фобер является игроком шотландского клуба «Килмарнок». На его счету девять матчей. Также за свою карьеру он выступал за французские «Канн» и «Бордо», турецкий «Элязыгспор».
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