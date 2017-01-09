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9 января 2017, 11:50 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Основной вратарь «Дженоа» Перин порвал крестообразную связку колена в матче с «Ромой»

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Основной вратарь «Дженоа» Маттия Перин получил травму крестообразной связки колена и перенесет операцию в ближайшее время, сообщается на официальном сайте итальянской футбольной команды.

Перин получил травму в самом начале матча 19-го тура чемпионата Италии против «Ромы», которая прошла в воскресенье в Генуе и завершилась победой гостей со счетом 1:0, и был заменен на восьмой минуте.

Как сообщается, Перин прошел медобследование, которое выявило у него разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни 24-летний игрок перенесет операцию, после чего будут ясны сроки восстановления.

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