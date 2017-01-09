Форвард киевского «Динамо» Гладкий может перебраться в Турцию

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Как стало известно, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Аланьяспор». Об этом пишет Ajansspor.com.



Инициатива принадлежит главному тренеру турецкого клуба Хюсейину Калпару. Стороны уже начали переговоры, но детали пока не известны.



Александр Гладкий перешёл в «Динамо» из донецкого «Шахтёра» 1 июля 2016 года, подписав с киевлянами трёхлетний контракт. В нынешнем сезоне УПЛ Гладкий принял участие в 8 матчах и отдал 1 результативный пас.