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9 января 2017, 11:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Форвард киевского «Динамо» Гладкий может перебраться в Турцию

Нападающий киевского «Динамо» Александр Гладкий может покинуть столичную команду и перебраться в турецкую Суперлигу.

Форвард киевского Динамо Гладкий может перебраться в Турцию - Фото Увеличить
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Как стало известно, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Аланьяспор». Об этом пишет Ajansspor.com.

Инициатива принадлежит главному тренеру турецкого клуба Хюсейину Калпару. Стороны уже начали переговоры, но детали пока не известны.

Александр Гладкий перешёл в «Динамо» из донецкого «Шахтёра» 1 июля 2016 года, подписав с киевлянами трёхлетний контракт. В нынешнем сезоне УПЛ Гладкий принял участие в 8 матчах и отдал 1 результативный пас.

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