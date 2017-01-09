СМИ: «Халл» арендует у «Эвертона» экс-игрока «Локомотива» Ниассе
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. «Халл Сити» арендует у «Эвертона» бывшего футболиста московского «Локомотива» Байе Умара Ниассе, сообщает Sky Sports.
По информации источника, сделка должна состояться в ближайшее время. Аутсайдер английской
Ниассе перешел в «Эвертон» из «Локомотива» в начале 2016 года за 13,5 миллиона фунтов стерлингов, но так и не стал основным игроком ливерпульского клуба. В нынешнем сезоне в чемпионате Англии Ниассе вообще не выходил на поле.
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