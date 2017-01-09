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9 января 2017, 11:44 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: «Халл» арендует у «Эвертона» экс-игрока «Локомотива» Ниассе

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. «Халл Сити» арендует у «Эвертона» бывшего футболиста московского «Локомотива» Байе Умара Ниассе, сообщает Sky Sports.

По информации источника, сделка должна состояться в ближайшее время. Аутсайдер английской премьер-лиги возьмет 26-летнего сенегальского нападающего в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа.

Ниассе перешел в «Эвертон» из «Локомотива» в начале 2016 года за 13,5 миллиона фунтов стерлингов, но так и не стал основным игроком ливерпульского клуба. В нынешнем сезоне в чемпионате Англии Ниассе вообще не выходил на поле.

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