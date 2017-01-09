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9 января 2017, 11:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Ливерпуля» Сако может перейти в «Саутгемптон»

Будущее защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако по-прежнему туманно.

В мерсисайдском клубе на игрока не рассчитывают и готовы продать, но пока неясно, где француз продолжит карьеру.

Ранее интерес к 26-летнему футболисту проявляла «Севилья», но конкуренцию испанцам готов составить «Саутгемптон». Наставник «святых» Клод Пюэль лично заинтересован в услугах соотечественника. Об этом сообщает Mirror.

Ожидается, что Сако заменит в «Саутгемптоне» Жозе Фонте, который в январе, скорее всего, покинет команду.

На трансферном рынке Мамаду Сако, чей контракт с «Ливерпулем» истекает летом 2020 года, оценивается в £ 10,2 млн.

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