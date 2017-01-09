Бывший игрок «Кайсара» тренируется в «Жетысу»
Вчера стартовал первый в 2017 году
учебно-тренировочный сбор вылетевшего по итогам турнира КПЛ-2016 в Первую лигу чемпионата Казахстана «Жетысу», сообщает Sports.kz.
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УТС талдыкорганцы проводят в Шымкенте, куда на просмотр прибыла целая группа футболистов, не игравших прежде за эту команду.
В частности, тренируется с семиреченцами 25-летний воспитанник алматинского футбола Владимир Вяткин. В Первой лиге чемпионата Казахстана 2016 года полузащитник выступал за «Кайсар» и провел в его составе 19 поединков.