Бывший игрок «Кайсара» тренируется в «Жетысу»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

УТС талдыкорганцы проводят в Шымкенте, куда на просмотр прибыла целая группа футболистов, не игравших прежде за эту команду.



В частности, тренируется с семиреченцами 25-летний воспитанник алматинского футбола Владимир Вяткин. В Первой лиге чемпионата Казахстана 2016 года полузащитник выступал за «Кайсар» и провел в его составе 19 поединков.