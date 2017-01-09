Урожай Роналду. Португалец в ожидании очередного приза
Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА, на которой лучшим игроком 2016 года почти со 100-процентной вероятностью будет признан португалец Криштиану Роналду.
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КАК ЭТО БЫЛО
Поскольку наград нынче не одна, а несколько, прямо как профсоюзов в российском футболе или ассоциаций в профессиональном боксе, необходим небольшой ликбез.
Долгое время главным индивидуальным призом европейского, да и мирового футбола был «Золотой мяч», вручаемый журналом France Football. В 1991 году ФИФА решила учредить свою награду лучшему игроку года — «Бриллиантовый мяч». Лучшего здесь определяли тренеры и капитаны национальных сборных. Первым лауреатом стал немец Лотар Маттеус.
Следующие два десятка лет награды существовали параллельно.
В 2010 году две награды были объединены. Соответствующее соглашение между ФИФА и компанией Amaury Group, издающим France Football, было подписано в июле в Йоханнесбурге во время чемпионата мира. Теперь «Золотой мяч» (название и сам трофей остались от французов) вручался по итогам голосования капитанов и тренеров национальных сборных, а также журналистов.
В прошлом году шестилетний контракт истек. Договориться о новом соглашении не удалось, и теперь награды France Football и ФИФА снова вручаются отдельно.
КАК ЭТО БУДЕТ
Международная федерация решила не возрождать «Бриллиантовый мяч», а учредить новую награду, которую незатейливо назвала «Лучшие» — The Best. Лучшие игроки и тренеры будут определены совместным голосованием капитанов и наставников национальных команд (по 25 процентов от общего числа баллов), болельщиков (25 процентов) и журналистов из специального пула ФИФА (25 процентов).
Был придуман новый трофей, похожий на Кубок мира — такова и была идея. Приз изготовлен из платины, его высота 31 см, а вес — 6,4 кг. Он одинаковый для игроков (мужчин и женщин) и для тренеров.
Формат церемонии как большой светской
Ведущими нынешней церемонии будут знаменитая американская актриса и продюсер Ева Лонгория и немецкий шоумен Марко Шрайль.
НОМИНАНТЫ-2016
Лучший футболист года: Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина), Антуан Гризманн (Франция).
Лучшая футболистка года: Мелани Берингер (Германия), Карли Ллойд (США), Марта (Бразилия).
Лучший тренер года (мужчины): Клаудио Раньери («Лестер»), Фернанду Сантуш (Португалия), Зинедин Зидан («Реал»).
Лучший тренер года (женщины): Джилл Эллис (США), Сильвия Найд (Германия), Пиа Сундхаге (Швеция).
Болельщики года: фанаты «АДО Ден Хаг» (Голландия); зрители матча «Боруссия» Д — «Ливерпуль»; поклонники сборной Исландии.
Лучший гол года (приз имени Ференца Пушкаша):
Марлон (Бразилия).
Данюшка Родригес (Венесуэла).
Мохд Фаиз Субри (Малайзия).
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