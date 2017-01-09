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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28362391/
9 января 2017, 9:05 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Астана» прокомментировала переход Максимовича в «Валенсию»

Официальной договоренности между ФК «Астана» и испанской «Валенсией» по поводу трансфера сербского полузащитника Неманьи Максимовича нет. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщили в казахстанском клубе.

Контракт 21-летнего футболиста с летучими мышами рассчитан до лета 2021 года. Увеличить
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«На данный момент документы по переходу Максимовича ни в один из клубов не подписаны. Как только документы будут подписаны, мы объявим об этом официально на нашем сайте», — прокомментировали в пресс-службе ФК «Астана».

Ранее стало известно, что 21-летний серб подписал контракт с «летучими мышами». Соглашение рассчитано до лета 2021 года с возможным продлением еще на один год.

По информации сербских и испанских СМИ, «Астана» за этот трансфер получит от «Валенсии» компенсацию в размере 300 тысяч евро, поскольку контракт Максимовича с казахстанским клубом истекает летом 2017 года.

Сам Максимович ранее подтвердил, что сменит клуб этой зимой. При этом он выразил надежду, что «Астана» не будет чинить препятствий в переходе.

Напомним, за «Астану» Максимович выступает с февраля 2015 года. За два сезона в составе столичной команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также принимал участие в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом дебютировал в составе национальной команды.

Всего в КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач.

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