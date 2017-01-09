«Ювентус» установил новый рекорд чемпионата Италии по количеству домашних побед подряд

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Игра, прошедшая в Турине, закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Гонсало Игуаин (7-я и 55-я минуты), еще один мяч забил Паоло Дибала (41-я с пенальти).

Для «Ювентуса» эта победа стала 26-й подряд на домашнем стадионе в чемпионате. Таким образом, туринский клуб установил новый рекорд, обновив свое же достижение 2013−14 годов. За 26 домашних матчей национального первенства «Ювентус» забил 62 мяча и пропустил девять голов.

«Ювентус», одержавший четвертую победу подряд, набрал 45 очков и лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя — столичную «Рому» — на четыре балла и имея один матч в запасе. «Болонья» с 20 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.