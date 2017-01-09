Стала известна сумма трансфера Максимовича из «Астаны» в «Валенсию»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее стало известно, что 21-летний серб пописал контракт с «летучими мышами». Соглашение рассчитано до лета 2021 года с опцией пролонгации еще на один год.

По информации сербских и испанских СМИ, «Астана» за этот трансфер получит от «Валенсии» компенсацию в размере 300 тысяч евро, поскольку контракт Максимовича с казахстанским клубом истекает летом 2017 года.

Сам Максимович ранее подтвердил, что сменит клуб этой зимой. При этом он выразил надежду, что «Астана» не будет чинить препятствий в переходе.

Напомним, за «Астану» Максимович выступает с февраля 2015 года. За два сезона в составе столичной команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом дебютировал в составе национальной команды.

Всего в КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач.