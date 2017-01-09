Футболист «Астаны» Максимович подписал контракт с «Валенсией»

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По информации источника, соглашение рассчитано до лета 2021 года с опцией пролонгации еще на один год. Ранее сообщалось, что за этот срок футболист заработает семь миллионов евро.

Контракт 21-летнего Максимовича с «Астаной» рассчитан до лета 2017 года. Отмечается, что «Валенсия» может выкупить игрока уже этой зимой за 300 тысяч евро.

Сам Максимович ранее подтвердил, что сменит клуб этой зимой. Он выразил надежду, что «Астана» не будет чинить препятствий в переходе.

Максимович выступает за «Астану» с февраля 2015 года. За два сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом дебютировал в составе национальной команды.

В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач.