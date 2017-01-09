Гол Платини не спас «Фейренши» от проигрыша «Спортингу» в чемпионате Португалии

Игра, прошедшая в воскресенье в Лиссабоне, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На дубль Баса Доста (5-я и 17-я минуты) у «львов» гости ответили точным ударом бразильского форварда Платини (61).

«Спортинг» заканчивал матч вдесятером: на 93-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Элиас.

«Спортинг» набрал 33 очка и догнал по этому показателю идущую третьей в турнирной таблице «Брагу». «Фейренши» с 14 баллами расположился на 15-й строчке.