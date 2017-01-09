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9 января 2017, 8:07 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Месси спас «Барселону» от поражения в гостевом матче Примеры с «Вильярреалом»

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Футболисты «Вильярреала» и «Барселоны» сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Испании.

<em>МОСКВА 9 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Футболисты Вильярреала и Барселоны сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Испании. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Вильярреале, завершилась со счетом 1:1. На гол Николы Сансоне на 49-й минуте у хозяев каталонцы ответили точным ударом Лионеля Месси на 90-й. Команда Франа Эскрибы заканчивала матч вдесятером: на 94-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Хауме Коста.

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев, продолжающий восстанавливаться от мышечной травмы, не попал в заявку на игру.

«Барселона», набравшая 35 очков, занимает третье место в чемпионате, отставая на пять баллов от лидирующего в турнирной таблице мадридского «Реала», который свой матч в этом туре еще не провел. «Вильярреал» с 30 баллами расположился на пятой строчке.

8.01.2017 22:45 основной раунд: 17-й тур El Madrigal
Вильярреал 1:1 Барселона
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эскриба Фран Энрике Луис
Голы
49′ Никола Сансоне (Алешандре Родригес Пату) 18
10 Лионель Месси 90′
Составы
Андрес Серхио Асенхо 1
Перес Марио Гаспар 2
70′ 90+4′ Коста Хорда Хауме 11
Виктор Руис 6
Хонатан дос Сантос 8
78′ Никола Сансоне 18
Мануэль Тригерос 14
Бруно Сориано 21
87′ Матео Пабло Музаккьо 5
Соберон Альваро Гонсалес 12
83′ Роберто Сориано 20
Родриго Эрнандес 16
76′ Алешандре Родригес Пату 10
Самуэль Кастильехо 19
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто 78′
3 Жерар Пике 83′
14 Хавьер Маскерано
8 Андрес Иньеста
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси
5 Серхио Бускетс
11 да Силва Сантос Неймар
19 Люка Динь 71′
7 Арда Туран
21 Андре Гомиш 68′
6 Денис Суарес
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 20
3 Удары в створ 7
2 Угловые 4
16 Фолы 13
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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