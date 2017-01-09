Гол Месси спас «Барселону» от поражения в гостевом матче Примеры с «Вильярреалом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Вильярреале, завершилась со счетом 1:1. На гол Николы Сансоне на 49-й минуте у хозяев каталонцы ответили точным ударом Лионеля Месси на 90-й. Команда Франа Эскрибы заканчивала матч вдесятером: на 94-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Хауме Коста.

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев, продолжающий восстанавливаться от мышечной травмы, не попал в заявку на игру.

«Барселона», набравшая 35 очков, занимает третье место в чемпионате, отставая на пять баллов от лидирующего в турнирной таблице мадридского «Реала», который свой матч в этом туре еще не провел. «Вильярреал» с 30 баллами расположился на пятой строчке.