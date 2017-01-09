«Ювентус» разгромил «Болонью» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. Футболисты «Ювентуса» одержали крупную победу над «Болоньей» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Игра, прошедшая в воскресенье в Турине, закончилась со счетом 3:0 в пользу действующего чемпиона страны. В составе победителей дубль оформил Гонсало Игуаин (7-я и 55-я минуты), еще один мяч забил Паоло Дибала (41, с пенальти).
«Ювентус», одержавший четвертую победу подряд, набрал 45 очков и лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя — столичную «Рому» — на четыре балла и имея один матч в запасе. «Болонья» с 20 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Роберто Донадони
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Маурицио Марьяни (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter