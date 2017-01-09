«Ювентус» разгромил «Болонью» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра, прошедшая в воскресенье в Турине, закончилась со счетом 3:0 в пользу действующего чемпиона страны. В составе победителей дубль оформил Гонсало Игуаин (7-я и 55-я минуты), еще один мяч забил Паоло Дибала (41, с пенальти).

«Ювентус», одержавший четвертую победу подряд, набрал 45 очков и лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя — столичную «Рому» — на четыре балла и имея один матч в запасе. «Болонья» с 20 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.