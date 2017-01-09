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9 января 2017, 7:56 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Ювентус» разгромил «Болонью» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Футболисты «Ювентуса» одержали крупную победу над «Болоньей» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии.

<em>МОСКВА 9 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Футболисты <span class=error>Ювентуса</span> одержали крупную победу над Болоньей в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии. Увеличить
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Игра, прошедшая в воскресенье в Турине, закончилась со счетом 3:0 в пользу действующего чемпиона страны. В составе победителей дубль оформил Гонсало Игуаин (7-я и 55-я минуты), еще один мяч забил Паоло Дибала (41, с пенальти).

«Ювентус», одержавший четвертую победу подряд, набрал 45 очков и лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя — столичную «Рому» — на четыре балла и имея один матч в запасе. «Болонья» с 20 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.

8.01.2017 22:45 основной раунд: 19-й тур Juventus Stadium
Ювентус 3:0 Болонья
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Роберто Донадони
Голы
7′ Гонсало Игуаин (М. Пьянич) 9
41′ Пауло Дибала 21
55′ Гонсало Игуаин (Ш. Лихтштайнер) 9
Составы
Норберту Мурара Нету 25
Джорджо Кьеллини 3
Андреа Барцальи 15
17′ Штефан Лихтштайнер 26
Клаудио Маркизио 8
Квадво Асамоа 22
Стефано Стураро 27
Пауло Дибала 21
70′ Миралем Пьянич 5
Хуан Куадрадо 7
81′ Сами Хедира 6
Томас Ринкон  
73′ Гонсало Игуаин 9
Марио Манджукич 17
83 Антонио Миранте
2 Мариос Иконому
20 Доменико Майетта
25 Адам Масина
35 Василис Торосидис 35′
6 Федерико Вивиани
17 Годфред Донса
10 Маттиа Дестро
11 Ладислав Крейчи 71′
5 Эрик Пульгар
31 Блерим Джемаили 71′
22 Лука Риццо
14 Федерико Ди Франческо 88′ 45+1′
7 Антони Мунье
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 2
6 Угловые 2
11 Фолы 13
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Маурицио Марьяни (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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