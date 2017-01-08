Джузеппе Маротта: Эвра не попадает в заявку «Ювентуса», потому что может покинуть клуб
Генеральный менеджер «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил, что защитник Патрис Эвра в зимнее трансферное окно может покинуть команду.
По слухам, 35-летний француз близок к переходу в «Валенсию».
— Эвра не попадает в заявку «Ювентуса» на игры, потому что может покинуть клуб, — цитирует Football Italia Маротту. — Он раздумывает над тем, где продолжить карьеру.
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