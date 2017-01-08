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8 января 2017, 22:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Озил намекнул, что его будущее в «Арсенале» зависит от того, останется ли Венгер

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил намекнул, что продление его контракта с лондонским клубом зависит от того, останется ли в команде главный тренер Арсен Венгер.

«Я очень счастлив в “Арсенале” и дал клубу знать, что хочу продлить контракт, истекающий через 1,5 года. Болельщики тоже хотят, чтобы я остался, поэтому теперь всё в руках клуба. Известно, что я выступаю за “Арсенал” во многом благодаря Арсену Венгеру. Он привёл меня в команду и является тем человеком, которому я доверяю. Клубу также известно, что мне важно знать, кто будет главным тренером команды в будущем», — цитирует Озила Kicker.

Контракт Арсена Венгера с «Арсеналом» истекает летом 2017 года.

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