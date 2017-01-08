«Сельта» на своём поле обыграла «Малагу»

Встреча проходила на стадионе «Балаидос» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



Счёт в матче уже на 7-й минуте открыл Яго Аспас. Во второй половине встречи «Сельте» удалось закрепить преимущество. Сначала на 60-й минуте гол на свой счёт записал Даниэль Васс, а спустя 13 минут точный удар нанёс Андреу Фонтас. «Малага» ушла от крупного поражения, отличившись в концовке встречи. Гол в собственные ворота провёл всё тот же Васс.



«Сельта» (24 очка) делит восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом». «Малага» (21 очко) располагается на 13-й строчке.