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8 января 2017, 22:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сельта» на своём поле обыграла «Малагу»

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Сельта» на своём поле принимала «Малагу».

Встреча проходила на стадионе «Балаидос» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Счёт в матче уже на 7-й минуте открыл Яго Аспас. Во второй половине встречи «Сельте» удалось закрепить преимущество. Сначала на 60-й минуте гол на свой счёт записал Даниэль Васс, а спустя 13 минут точный удар нанёс Андреу Фонтас. «Малага» ушла от крупного поражения, отличившись в концовке встречи. Гол в собственные ворота провёл всё тот же Васс.

«Сельта» (24 очка) делит восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом». «Малага» (21 очко) располагается на 13-й строчке.

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