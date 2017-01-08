Антонио Конте: Когда меняешь девять игроков в стартовом составе, легко не бывает
Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы над «Питерборо» (4:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии признался, что его команде было нелегко.
Он добавил, что рад за тех, кто не имеет много игровой практики.
— Когда меняешь девять игроков в стартовом составе, то легко не бывает, — приводит ВВС слова Конте. — Сложно показывать хорошую сыгранность при таком составе, но мы доказали, что являемся настоящей командой. Я рад за тех, кто получил сегодня игровое время.
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