Антонио Конте: Когда меняешь девять игроков в стартовом составе, легко не бывает

Он добавил, что рад за тех, кто не имеет много игровой практики.

— Когда меняешь девять игроков в стартовом составе, то легко не бывает, — приводит ВВС слова Конте. — Сложно показывать хорошую сыгранность при таком составе, но мы доказали, что являемся настоящей командой. Я рад за тех, кто получил сегодня игровое время.