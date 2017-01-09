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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28360130/
9 января 2017, 14:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Тест. Самые странные футбольные новости года. Правда или ложь?

Мы собрали самые невероятные, нелепые и безумные футбольные новости прошедшего года. И добавили парочку «уток». Что было, а чего не было?

Мы собрали самые невероятные нелепые и безумные футбольные новости прошедшего года. И добавили парочку уток. Что было а чего не было? Увеличить
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Прошедший футбольный год насыщенным и интересным. Сказка «Лестера», приключения Моуринью, подвиги «Ростова»… А ещё он был странным. Героями странных новостей становились даже суперзвёзды (вспомним шуткуКриштиану Роналду в раздевалке «Атлетико», которая взорвала СМИ), не говоря о простых смертных. Мы приготовили для вас особенный тест: собрали странные новости, которые произошли на самом деле, и добавили к ним несколько фейков, выдумок, в которые многие поверили. Сумеете ли вы отличить настоящее событие от выдуманного?
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Новости Зарубежного футбола

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