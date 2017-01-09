Тест. Самые странные футбольные новости года. Правда или ложь?

Прошедший футбольный год насыщенным и интересным. Сказка «Лестера», приключения Моуринью, подвиги «Ростова»… А ещё он был странным. Героями странных новостей становились даже суперзвёзды (вспомним шуткуКриштиану Роналду в раздевалке «Атлетико», которая взорвала СМИ), не говоря о простых смертных. Мы приготовили для вас особенный тест: собрали странные новости, которые произошли на самом деле, и добавили к ним несколько фейков, выдумок, в которые многие поверили. Сумеете ли вы отличить настоящее событие от выдуманного?

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