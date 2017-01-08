Тренер «Плимута»: Я не мог требовать от команды большего в матче с «Ливерпулем»

Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 0:0.



«Мы очень хорошо оборонялись. Команда отдала “Ливерпулю” мяч, но всё равно создала несколько хороших моментов. Мы не пропустили в первом тайме, это имело огромное значение. Все понимали, что “Ливерпуль” прибавит после перерыва, ни в коем случае нельзя было пропустить в дебюте второго тайма. Мы справились, что добавило игрокам веры в себя.



Кое в чём мы могли действовать лучше, но мне грех требовать от команды чего-то большего», — цитирует тренера BBC.