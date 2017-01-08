Тренер «Плимута»: Я не мог требовать от команды большего в матче с «Ливерпулем»
Главный тренер «Плимут Аргайл» Дерек Адамс поделился впечатлениями от матча 1/32 финала Кубка Англии с «Ливерпулем».
Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 0:0.
«Мы очень хорошо оборонялись. Команда отдала “Ливерпулю” мяч, но всё равно создала несколько хороших моментов. Мы не пропустили в первом тайме, это имело огромное значение. Все понимали, что “Ливерпуль” прибавит после перерыва, ни в коем случае нельзя было пропустить в дебюте второго тайма. Мы справились, что добавило игрокам веры в себя.
Кое в чём мы могли действовать лучше, но мне грех требовать от команды
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