Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28359932/
8 января 2017, 20:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Тренер «Плимута»: Я не мог требовать от команды большего в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Плимут Аргайл» Дерек Адамс поделился впечатлениями от матча 1/32 финала Кубка Англии с «Ливерпулем».

Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 0:0.

«Мы очень хорошо оборонялись. Команда отдала “Ливерпулю” мяч, но всё равно создала несколько хороших моментов. Мы не пропустили в первом тайме, это имело огромное значение. Все понимали, что “Ливерпуль” прибавит после перерыва, ни в коем случае нельзя было пропустить в дебюте второго тайма. Мы справились, что добавило игрокам веры в себя.

Кое в чём мы могли действовать лучше, но мне грех требовать от команды чего-то большего», — цитирует тренера BBC.

Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена