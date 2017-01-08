Дмитренко остается в Костанае

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Поигравший за «Кубань», «Зимбру», «Торпедо» (Армавир), «Астану» и «Актобе» спортсмен, имеющий на своем счету 15 матчей в составе национальной сборной Казахстана и забивший в них 1 мяч, выступает за «Тобол» с 2016 года. В прошедшем сезоне Виктор Дмитренко 18 раз выходил на поле в футболке костанайцев в матчах чемпионата нашей страны.