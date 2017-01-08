Судья матча «Гимарайш» — «Бенфики» перед игрой получал письма с угрозами смерти
Главный арбитр матча 16-го тура чемпионата Португалии «Витория Гимарайнш» — «Бенфика» (0:2) Нуну Алмейда получал перед встречей письма с угрозами смерти.
Судья обратился в полицию и местную федерацию футбола, после чего к нему и его бригаде были приставлены несколько сотрудников правоохранительных органов.
Отметим, что это не первый случай угроз в адрес арбитров в Португалии. Схожие письма ранее получил и судья сегодняшней встречи между «Спортингом» и «Фейренси» Бруну Эстевеш.
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