Судья обратился в полицию и местную федерацию футбола, после чего к нему и его бригаде были приставлены несколько сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, что это не первый случай угроз в адрес арбитров в Португалии. Схожие письма ранее получил и судья сегодняшней встречи между «Спортингом» и «Фейренси» Бруну Эстевеш.