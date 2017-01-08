«Челси» разгромил «Питерборо Юнайтед» в 1/32 финала Кубка Англии
«Челси» разгромил «Питерборо Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка Англии.
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Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:1.
У хозяев дубль оформил Педро Родригес, по разу отличились Миши Батшуайи и Виллиан. Единственный мяч в составе гостей забил Том Николс.
В другом матче «Мидлсбро» на своём поле победил «Шеффилд Уэйнсдей» со счётом 3:0.
«Челси» и «Мидлсбро» вышли в 1/16 финала Кубка Англии и узнают следующих соперников по результатам жеребьёвки.
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