«Челси» разгромил «Питерборо Юнайтед» в 1/32 финала Кубка Англии

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Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:1.



У хозяев дубль оформил Педро Родригес, по разу отличились Миши Батшуайи и Виллиан. Единственный мяч в составе гостей забил Том Николс.



В другом матче «Мидлсбро» на своём поле победил «Шеффилд Уэйнсдей» со счётом 3:0.



«Челси» и «Мидлсбро» вышли в 1/16 финала Кубка Англии и узнают следующих соперников по результатам жеребьёвки.