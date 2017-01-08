Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28359881/
8 января 2017, 20:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» разгромил «Питерборо Юнайтед» в 1/32 финала Кубка Англии

«Челси» разгромил «Питерборо Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка Англии.

<span class=error>Челси</span> разгромил Питерборо Юнайтед в матче 1/32 финала Кубка Англии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:1.

У хозяев дубль оформил Педро Родригес, по разу отличились Миши Батшуайи и Виллиан. Единственный мяч в составе гостей забил Том Николс.

В другом матче «Мидлсбро» на своём поле победил «Шеффилд Уэйнсдей» со счётом 3:0.

«Челси» и «Мидлсбро» вышли в 1/16 финала Кубка Англии и узнают следующих соперников по результатам жеребьёвки.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена