«Бетис» продлил безвыигрышную серию «Леганеса»

Встреча проходила в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. «Леганес» не знает побед на протяжении пяти матчей турнира.



В дебюте второго тайма Рубен Кастро открыл счет. На 85-й минуте Кристиано Пиччини удвоил преимущество «Бетиса».



«Бетис», набравший 21 очко, занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леганес», имеющий в активе 16 баллов, идет 16-м, от зоны вылета его отделяют четыре очка.