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8 января 2017, 20:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бетис» продлил безвыигрышную серию «Леганеса»

«Бетис» выиграл у «Леганеса» в матче 17-го тура испанской Примеры.

Встреча проходила в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. «Леганес» не знает побед на протяжении пяти матчей турнира.

В дебюте второго тайма Рубен Кастро открыл счет. На 85-й минуте Кристиано Пиччини удвоил преимущество «Бетиса».

«Бетис», набравший 21 очко, занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леганес», имеющий в активе 16 баллов, идет 16-м, от зоны вылета его отделяют четыре очка.

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