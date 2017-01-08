Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи сообщил, что доверяет Эмери на 100%
Президент «ПСЖ» Нассер
Аль-Хелаифи сообщил, что полностью доверяет главному тренеру команды испанскому специалисту Унаи Эмери.
«Я доверяю Унаи Эмери на 100%», — приводит слова
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что руководство парижан может расстаться с Эмери. Сам же испанец заявлял, что не думает об уходе из команды.
После 19 туров «ПСЖ» располагается на третьей строчке в таблице французского чемпионата, отставая от лидирующей «Ниццы» на пять очков.
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