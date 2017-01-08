Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28359739/
8 января 2017, 20:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи сообщил, что доверяет Эмери на 100%

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что полностью доверяет главному тренеру команды испанскому специалисту Унаи Эмери.

«Я доверяю Унаи Эмери на 100%», — приводит слова Аль-Хелаифи L`Equipe.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что руководство парижан может расстаться с Эмери. Сам же испанец заявлял, что не думает об уходе из команды.

После 19 туров «ПСЖ» располагается на третьей строчке в таблице французского чемпионата, отставая от лидирующей «Ниццы» на пять очков.

ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена