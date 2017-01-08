Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи сообщил, что доверяет Эмери на 100%

«Я доверяю Унаи Эмери на 100%», — приводит слова Аль-Хелаифи L`Equipe.



Ранее в СМИ появлялась информация о том, что руководство парижан может расстаться с Эмери. Сам же испанец заявлял, что не думает об уходе из команды.



После 19 туров «ПСЖ» располагается на третьей строчке в таблице французского чемпионата, отставая от лидирующей «Ниццы» на пять очков.