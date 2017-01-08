«Рома» выиграла у «Дженоа», «Сассуоло» и «Торино» сыграли вничью

Встреча проходила в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счетом 1:0 в пользу римлян.



Единственный гол на 36-й минуте в свои ворота забил защитник «Дженоа» Армандо Иццо. «Дженоа» потерпел третье поражение в турнире подряд.



В других матчах «Лацио» одержал минимальную победу над «Кротоне», «Аталанта» разгромила «Кьево» (4:1), а «Сассуоло» и «Торино» сыграли вничью.