«Рома» выиграла у «Дженоа», «Сассуоло» и «Торино» сыграли вничью
«Рома» выиграла у «Дженоа» в матче 19-го тура итальянской Серии А.
Встреча проходила в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счетом 1:0 в пользу римлян.
Единственный гол на 36-й минуте в свои ворота забил защитник «Дженоа» Армандо Иццо. «Дженоа» потерпел третье поражение в турнире подряд.
В других матчах «Лацио» одержал минимальную победу над «Кротоне», «Аталанта» разгромила «Кьево» (4:1), а «Сассуоло» и «Торино» сыграли вничью.
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