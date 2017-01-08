Агент: Интерес «Зенита» к футболисту Ракицкому уже не актуален
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. «Зенит» интересовался защитником донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Ярославом Ракицким, однако на данный момент вопрос перехода не актуален. Об этом ТАСС заявил агент игрока Вадим Шаблий.
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Об интересе «Зенита» к Ракицкому СМИ сообщили летом, после того как петербургский клуб возглавил бывший наставник «Шахтера» Мирча Луческу. В конце декабря турецкий портал Ajansspor написал, что
«Думаю, это уже не актуально. Разговоры были, но уже давно. На данный момент из России конкретных предложений нет», — прокомментировал ситуацию Шаблий.
Будковским интересуются
В конце декабря Шаблий заявил, что еще один его клиент нападающий Филипп Будковский покинет «Анжи», за который выступает на правах аренды из «Шахтера». Махачкалинский клуб в декабре объявил о смене акционера клуба и вектора развития, который, в частности, предполагает продажу основных игроков. Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему форварду со стороны «Уфы» и ряда турецких клубов. По словам собеседника ТАСС, Будковский заинтересовал и
«На данный момент он остается игроком “Анжи”, а дальше посмотрим. Думаю, Филипп неплохо отыграл последние шесть месяцев, так что интерес к нему есть. Им постоянно интересуются, но с той же “Уфой” до конкретных разговоров не доходило. Есть интерес и со стороны
Ярмоленко в Россию не приедет
Агент также отметил, что полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко точно не окажется в чемпионате России. Интерес к 27-летнему Ярмоленко, считающемуся одним из самых талантливых украинских игроков, приписывают целому ряду европейских клубов на протяжении нескольких трансферных окон.
«Это зависит не только от меня и игрока, но и от клуба, — оценил возможность трансфера игрока зимой Шаблий. — Если будет достойное предложение клубу, думаю, он
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