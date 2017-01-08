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8 января 2017, 20:09 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Агент: Интерес «Зенита» к футболисту Ракицкому уже не актуален

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. «Зенит» интересовался защитником донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Ярославом Ракицким, однако на данный момент вопрос перехода не актуален. Об этом ТАСС заявил агент игрока Вадим Шаблий.

В конце декабря турецкий турецкие СМИ сообщали что <nobr>сине-бело-голубые</nobr> предлагают за 27-летнего игрока €15 млн. Увеличить
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Об интересе «Зенита» к Ракицкому СМИ сообщили летом, после того как петербургский клуб возглавил бывший наставник «Шахтера» Мирча Луческу. В конце декабря турецкий портал Ajansspor написал, что сине-бело-голубые предлагают за 27-летнего игрока €15 млн.

«Думаю, это уже не актуально. Разговоры были, но уже давно. На данный момент из России конкретных предложений нет», — прокомментировал ситуацию Шаблий.

Будковским интересуются топ-клубы

В конце декабря Шаблий заявил, что еще один его клиент нападающий Филипп Будковский покинет «Анжи», за который выступает на правах аренды из «Шахтера». Махачкалинский клуб в декабре объявил о смене акционера клуба и вектора развития, который, в частности, предполагает продажу основных игроков. Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему форварду со стороны «Уфы» и ряда турецких клубов. По словам собеседника ТАСС, Будковский заинтересовал и топ-клубы премьер-лиги.

«На данный момент он остается игроком “Анжи”, а дальше посмотрим. Думаю, Филипп неплохо отыграл последние шесть месяцев, так что интерес к нему есть. Им постоянно интересуются, но с той же “Уфой” до конкретных разговоров не доходило. Есть интерес и со стороны топ-клубов России, но, опять же, до конкретики мы не доходили», — рассказал Шаблий.

Ярмоленко в Россию не приедет

Агент также отметил, что полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко точно не окажется в чемпионате России. Интерес к 27-летнему Ярмоленко, считающемуся одним из самых талантливых украинских игроков, приписывают целому ряду европейских клубов на протяжении нескольких трансферных окон.

«Это зависит не только от меня и игрока, но и от клуба, — оценил возможность трансфера игрока зимой Шаблий. — Если будет достойное предложение клубу, думаю, он куда-то перейдет. Вариант с Россией исключен».

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