Агент: интерес "Зенита" к футболисту Ракицкому уже не актуален

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Об интересе «Зенита» к Ракицкому СМИ сообщили летом, после того как петербургский клуб возглавил бывший наставник «Шахтера» Мирча Луческу. В конце декабря турецкий портал Ajansspor написал, что сине-бело-голубые предлагают за 27-летнего игрока €15 млн.

«Думаю, это уже не актуально. Разговоры были, но уже давно. На данный момент из России конкретных предложений нет», — прокомментировал ситуацию Шаблий.

Будковским интересуются топ-клубы

В конце декабря Шаблий заявил, что еще один его клиент нападающий Филипп Будковский покинет «Анжи», за который выступает на правах аренды из «Шахтера». Махачкалинский клуб в декабре объявил о смене акционера клуба и вектора развития, который, в частности, предполагает продажу основных игроков. Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему форварду со стороны «Уфы» и ряда турецких клубов. По словам собеседника ТАСС, Будковский заинтересовал и топ-клубы премьер-лиги.

«На данный момент он остается игроком “Анжи”, а дальше посмотрим. Думаю, Филипп неплохо отыграл последние шесть месяцев, так что интерес к нему есть. Им постоянно интересуются, но с той же “Уфой” до конкретных разговоров не доходило. Есть интерес и со стороны топ-клубов России, но, опять же, до конкретики мы не доходили», — рассказал Шаблий.

Ярмоленко в Россию не приедет

Агент также отметил, что полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко точно не окажется в чемпионате России. Интерес к 27-летнему Ярмоленко, считающемуся одним из самых талантливых украинских игроков, приписывают целому ряду европейских клубов на протяжении нескольких трансферных окон.