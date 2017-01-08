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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28359611/
8 января 2017, 20:06 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Ливерпуль» готов удвоить зарплату Лалланы

Интерес «Тоттенхэма» к полузащитнику «Ливерпуля» Адаму Лаллане заставил руководство клуба подумать о пересмотре условий личного контракта с игроком.

По информации The Sunday Express, в «Ливерпуле» готовы удвоить нынешнюю зарплату Лалланы. Сейчас 28-летний полузащитник зарабатывает 60 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, его недельная зарплата может вырасти до 120 тысяч фунтов, что, по мнению руководства «красных», заставит игрока не думать о переходе в «Тоттенхэм».

Напомним, в нынешнем сезоне Лаллана забил семь голов и сделал семь голевых передач в 18 матчах премьер-лиги.

По данным Transfermarkt.com, контракт Лалланы с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2019 года.

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