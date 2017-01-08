«Марсель» в дополнительное время обыграл «Тулузу» в 1/32 финала Кубка Франции

Встреча проходила на стадионе «Мунисипал» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Во втором тайме встречи команды обменялись забитыми мячами. За «Марсель» отличился Реми Кабелла, а в составе хозяев гол на свой счёт записал Джимми Дурмаз. Победителя командам пришлось выявлять в дополнительное время, в котором всё тот же Кабелла оформил дубль и помог своей команде выйти в следующий раунд турнира.



В других матчах 1/32 финала Кубка Франции, которые проходили параллельно, «Ницца» на выезде уступила «Лорьяну» (1:2), «Бордо» в гостях одержал победу над «Клермоном» (1:0), а «Кан» также на выезде оказался сильнее «Сент-Женевьев» (3:0).