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8 января 2017, 20:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Марсель» в дополнительное время обыграл «Тулузу» в 1/32 финала Кубка Франции

«Тулуза» принимала на своём поле «Марсель» в матче 1/32 финала Кубка Франции.

Встреча проходила на стадионе «Мунисипал» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Во втором тайме встречи команды обменялись забитыми мячами. За «Марсель» отличился Реми Кабелла, а в составе хозяев гол на свой счёт записал Джимми Дурмаз. Победителя командам пришлось выявлять в дополнительное время, в котором всё тот же Кабелла оформил дубль и помог своей команде выйти в следующий раунд турнира.

В других матчах 1/32 финала Кубка Франции, которые проходили параллельно, «Ницца» на выезде уступила «Лорьяну» (1:2), «Бордо» в гостях одержал победу над «Клермоном» (1:0), а «Кан» также на выезде оказался сильнее «Сент-Женевьев» (3:0).

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