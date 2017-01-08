Клопп: Казалось, что каждый житель Плимута сегодня находился в штрафной площади

Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 0:0.



«Мы хотели другого результата, но никакого разочарования нет — это футбол. “Плимут” заслужил ничью и переигровку. Мы хорошо начали, играли в хороший футбол, но потеряли терпение слишком рано. В итоге сбились на обычный навал, хотя эта команда могла бы сыграть гораздо лучше. Теперь я впервые в жизни побываю в Плимуте.



Не знаю, сколько людей живёт в Плимуте, но казалось, что каждый житель этого города сегодня находился в штрафной площади своей команды. Мы сами создали себе проблемы. Мы можем играть лучше, и если мы сделаем это, то у нас есть хороший шанс пройти в следующий раунд.



Я выставил очень юный состав, но результат мог не измениться, сыграй “Ливерпуль” основой с первых минут. Такое вполне могло быть. А так — парни получили хороший опыт», — сказал Клопп в эфире BT Sport.