Макгиди: «Престон» мог похоронить «Арсенал» уже к перерыву

Встреча проходила в Престоне на стадионе «Дипдейл» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «канониров».



«Мы были лучше в первом тайме и, если бы использовали все свои шансы, то могли бы похоронить “Арсенал” уже к перерыву. Во второй половине мы пригласили их к нашим воротам, потому что атаковали не так, как до перерыва. “Арсенал” — классная команда, “Престону” не на что жаловаться.



Нам не повезло в конце с голом Жиру, но это была довольно хорошая игра. Все знали, что после перерыва будет тяжелее. Надо было играть лучше, потому что “Арсенал” наказывает за малейшую ошибку», — цитирует Макгиди сайт «Престона».