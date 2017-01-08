Макгиди: «Престон» мог похоронить «Арсенал» уже к перерыву
Экс-футболист «Спартака» Эйден Макгиди, ныне выступающий за «Престон Норт Энд», поделился впечатлениями от поражения в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Арсеналом».
Встреча проходила в Престоне на стадионе «Дипдейл» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «канониров».
«Мы были лучше в первом тайме и, если бы использовали все свои шансы, то могли бы похоронить “Арсенал” уже к перерыву. Во второй половине мы пригласили их к нашим воротам, потому что атаковали не так, как до перерыва. “Арсенал” — классная команда, “Престону” не на что жаловаться.
Нам не повезло в конце с голом Жиру, но это была довольно хорошая игра. Все знали, что после перерыва будет тяжелее. Надо было играть лучше, потому что “Арсенал” наказывает за малейшую ошибку», — цитирует Макгиди сайт «Престона».
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