«Ливерпуль» не смог победить «Плимут» из четвёртого дивизиона в Кубке Англии

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Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 0:0.



В первом тайме подавляющее территориальное преимущество было у хозяев. «Ливерпуль» много времени провёл в атаке, но по-настоящему голевых моментов было немного. После перерыва рисунок игры не изменился: «Плимут» глубоко оборонялся и сумел отстоять ничью.



Командам предстоит переигровка, по итогам которой определится, кто выйдет в 1/16 финала Кубка Англии.