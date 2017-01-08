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8 января 2017, 19:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент «Антальяспора»: Не продадим Это’О, что бы ни случилось

Бывший нападающий мадридского «Реала», «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это’О, защищающий ныне цвета турецкого клуба «Антальяспор», не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Об этом заявил президент «Антальяспора» Али Шафак Озтюрк.

«Великие цели достигаются только великими делами и людьми. Я читал слухи об Это’О, да. Но мы поговорили с некоторыми людьми из нашего города и решили не продавать капитана, что бы ни случилось», — цитирует президента Fanatik.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции 35-летний Это’О забил пять голов в 13 матчах.
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