Президент «Антальяспора»: Не продадим Это’О, что бы ни случилось
Бывший нападающий мадридского «Реала», «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это’О, защищающий ныне цвета турецкого клуба «Антальяспор», не покинет клуб в зимнее трансферное окно.
Об этом заявил президент «Антальяспора» Али Шафак Озтюрк.
«Великие цели достигаются только великими делами и людьми. Я читал слухи об Это’О, да. Но мы поговорили с некоторыми людьми из нашего города и решили не продавать капитана, что бы ни случилось», — цитирует президента Fanatik.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции 35-летний Это’О забил пять голов в 13 матчах.
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