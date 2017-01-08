Президент «Антальяспора»: Не продадим Это’О, что бы ни случилось

Об этом заявил президент «Антальяспора» Али Шафак Озтюрк.



«Великие цели достигаются только великими делами и людьми. Я читал слухи об Это’О, да. Но мы поговорили с некоторыми людьми из нашего города и решили не продавать капитана, что бы ни случилось», — цитирует президента Fanatik.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции 35-летний Это’О забил пять голов в 13 матчах.