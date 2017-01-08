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8 января 2017, 19:21 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Ордабасы» уступил бельгийскому клубу

На сборе в Турции шымкентский «Ордабасы» с минимальным счетом проиграл KFCO «Beersсhot», сообщает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

На сборе в Турции <span class=error>шымкентский</span> <span class=error>Ордабасы</span> с минимальным счетом проиграл <span class=error>KFCO</span> Beersсhot сообщает Sports.kz со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> клуба. Увеличить
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«Ордабасы»:
1 тайм: Бекбаев, Тунгышбаев, Гейнрих, Толебек, Абдулин, Мухтаров, Бейсенов, Кожабаев, Марцваладзе, Шамши, Кайкибасов;
2тайм: Бойченко, Адырбеков, Аширбеков, Смаков, Ерланов, Жаксыбаев, Тулиев, Алипбек, Пазылхан, Уайс, Миятбек.

Единственный гол бельгийцы забили на 83-й минуте встречи.

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