Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28359255/
8 января 2017, 19:20 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Сборная без Роналду и Месси

Ассоциация европейских спортивных изданий (ESM) определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам декабря.

Ассоциация европейских спортивных изданий (ESM) определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам декабря. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В команду месяца не попали нападающие «Реала» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионель Месси.

В традиционном опросе наряду с ELF Voetbal (Голландия), Fanatik (Турция), Goal News (Греция), A Bola (Португалия), Frankfurter Allgemeine (Германия), Marca (Испания), Tipsbladet (Дания), Nemzeti Sport (Венгрия), De Telegraaf (Голландия), Kicker (Германия), World Soccer (Англия), So Foot (Франция) принимал участие и «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ESM.

В сборную декабря вошли: Куртуа («Челси», 10 голосов); Аспиликуэта («Челси», 5), Варан («Реал», 4), Серхио Рамос («Реал», 11), Ругани («Ювентус», 4); Канте («Челси», 5), Тиагу Алькантара («Бавария», 4), Лаллана («Ливерпуль», 4); Мертенс («Наполи», 9), Ибрагимович («Манчестер Юнайтед», 8), Диегу Коста («Челси», 6).

Вариант «СЭ» выглядит так: Куртуа; Уокер («Тоттенхэм»), Аспиликуэта, Серхио Рамос, Милнер («Ливерпуль»); Тиагу Алькантара, Погба («Манчестер Юнайтед»), Э. Азар («Челси»); Месси («Барселона»), Ибрагимович, Мертенс.

Кроме названных игроков голоса представителей ESM также получили:

вратари де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Руй Патрисиу («Спортинг» Л);.

защитники Жорди Альба, Пике (оба — «Барселона»), Бельерин («Арсенал»), Хуммельс, Лам (оба — «Бавария»), Данте («Ницца»), Марселу («Реал»), Фацио («Рома»), Давид Луиз, Кэйхилл, Моузес (все — «Челси»), Джоунс («Манчестер Юнайтед»), Клайн («Ливерпуль»);.

полузащитники Модрич («Реал»), Н. Кейта, Форсберг (оба — «Лейпциг), Эриксен, Алли (оба — «Тоттенхэм»), Ройс, Дембеле, Вайгль (все — «Боруссия» Д), Вайналдум («Ливерпуль»), Алонсо, Педро, Фабрегас (все — «Челси»), Бускетс («Барселона»), Мхитарян («Манчестер Юнайтед»);.

нападающие Фалькао («Монако»), Алексис Санчес, Жиру (оба — «Арсенал»), Левандовски, Дуглас Коста (оба — «Бавария»), Криштиану Роналду («Реал»), Обамеянг («Боруссия» Д), Кавани («ПСЖ»).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
07 января

Неожиданное признание Аршавина

ЦСКА теряет двух игроков. Обзор трансферных слухов

"Наш футбол скоро рухнет"