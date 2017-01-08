Сборная без Роналду и Месси

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В команду месяца не попали нападающие «Реала» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионель Месси.

В традиционном опросе наряду с ELF Voetbal (Голландия), Fanatik (Турция), Goal News (Греция), A Bola (Португалия), Frankfurter Allgemeine (Германия), Marca (Испания), Tipsbladet (Дания), Nemzeti Sport (Венгрия), De Telegraaf (Голландия), Kicker (Германия), World Soccer (Англия), So Foot (Франция) принимал участие и «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ESM.

В сборную декабря вошли: Куртуа («Челси», 10 голосов); Аспиликуэта («Челси», 5), Варан («Реал», 4), Серхио Рамос («Реал», 11), Ругани («Ювентус», 4); Канте («Челси», 5), Тиагу Алькантара («Бавария», 4), Лаллана («Ливерпуль», 4); Мертенс («Наполи», 9), Ибрагимович («Манчестер Юнайтед», 8), Диегу Коста («Челси», 6).

Вариант «СЭ» выглядит так: Куртуа; Уокер («Тоттенхэм»), Аспиликуэта, Серхио Рамос, Милнер («Ливерпуль»); Тиагу Алькантара, Погба («Манчестер Юнайтед»), Э. Азар («Челси»); Месси («Барселона»), Ибрагимович, Мертенс.

Кроме названных игроков голоса представителей ESM также получили:

вратари де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Руй Патрисиу («Спортинг» Л);.

защитники Жорди Альба, Пике (оба — «Барселона»), Бельерин («Арсенал»), Хуммельс, Лам (оба — «Бавария»), Данте («Ницца»), Марселу («Реал»), Фацио («Рома»), Давид Луиз, Кэйхилл, Моузес (все — «Челси»), Джоунс («Манчестер Юнайтед»), Клайн («Ливерпуль»);.

полузащитники Модрич («Реал»), Н. Кейта, Форсберг (оба — «Лейпциг), Эриксен, Алли (оба — «Тоттенхэм»), Ройс, Дембеле, Вайгль (все — «Боруссия» Д), Вайналдум («Ливерпуль»), Алонсо, Педро, Фабрегас (все — «Челси»), Бускетс («Барселона»), Мхитарян («Манчестер Юнайтед»);.

нападающие Фалькао («Монако»), Алексис Санчес, Жиру (оба — «Арсенал»), Левандовски, Дуглас Коста (оба — «Бавария»), Криштиану Роналду («Реал»), Обамеянг («Боруссия» Д), Кавани («ПСЖ»).