Селезнев нанял тренера по боксу в «Карабюкспоре»
Иван Пироженко, агент нападающего Евгения Селезнева, отметил, что игрок пытается как можно быстрее набрать форму в своем новом клубе — турецком «Карабюкспоре».
Для этого украинец, ранее выступавший в составе «Кубани», нанял тренера по боксу.
— Селезнев активно учит английский язык, уже нанял преподавателя по английскому языку и тренера по боксу, — приводит «Футбол 24» слова Пироженко. — Это было его обязательным условием при подписании контракта. Тогда Женя сказал: «Город маленький, я хочу думать только о футболе и всегда быть занятым».
— Тренера по боксу?
— Да. Женя говорит: «Мне надо двигаться, я хочу снова набрать форму. Мне нужно снова поймать уверенность». Он вообще очень активный сам по себе человек. Занимается боксом. В Днепре играл в хоккей. Давно таким его не видел. У него опять горят глаза.
Женя поговорил с главным тренером по поводу занятий боксом. Тот ответил: «Если это не будет мешать моей программе и не навредит твоему здоровью. Если ты как профессионал чувствуешь и знаешь, что тебе нужно для подготовки, то без проблем». Полное доверие.
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