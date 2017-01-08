Селезнев нанял тренера по боксу в «Карабюкспоре»

Для этого украинец, ранее выступавший в составе «Кубани», нанял тренера по боксу.

— Селезнев активно учит английский язык, уже нанял преподавателя по английскому языку и тренера по боксу, — приводит «Футбол 24» слова Пироженко. — Это было его обязательным условием при подписании контракта. Тогда Женя сказал: «Город маленький, я хочу думать только о футболе и всегда быть занятым».

— Тренера по боксу?

— Да. Женя говорит: «Мне надо двигаться, я хочу снова набрать форму. Мне нужно снова поймать уверенность». Он вообще очень активный сам по себе человек. Занимается боксом. В Днепре играл в хоккей. Давно таким его не видел. У него опять горят глаза.

Женя поговорил с главным тренером по поводу занятий боксом. Тот ответил: «Если это не будет мешать моей программе и не навредит твоему здоровью. Если ты как профессионал чувствуешь и знаешь, что тебе нужно для подготовки, то без проблем». Полное доверие.