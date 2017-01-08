Анри: В 2012 году забивал за «Арсенал» в качестве болельщика

Той зимой форвард во время перерыва в MLS подписал краткосрочный контракт с «Арсеналом», являясь игроком американского «Нью-Йорк Ред Буллз».



«Один из моих последних матчей за “Арсенал” в Кубке Англии был особенным. Мой удар по воротам “Лидса”, когда я вернулся в Лондон в 2012 году, — мой любимый гол за “Арсенал”. Он был очень личным. Конечно, тот гол не войдёт в историю Кубка Англии, но это был первый раз, когда я забил за клуб в качестве болельщика. Все знают, что я не должен был вернуться, но я это сделал. Не должен был играть, но я играл. Я не должен был забивать, но забил. Это был очень эмоциональный момент. Речь идёт не о техническом исполнении или счёте матча, а о значимости того гола для меня», — цитирует The Sun Анри.