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8 января 2017, 17:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-форвард «Шахтёра» Эдуардо близок к переходу в «Трабзонспор»

Нападающий Эдуардо да Силва, который покинул донецкий «Шахтёр» в декабре минувшего года, продолжит карьеру в Турции.

33-летний футболист договорился о переходе в «Трабзонспор», утверждает Futbol arena.

Эдуардо да Силва перешёл в «Шахтёр» из лондонского «Арсенала» в июле 2010 года. В дебютном сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром команды в Лиге чемпионов. Всего за первые четыре сезона Эдуардо завоевал с «горняками» восемь трофеев.

В общей сложности хорватский форвард провёл за «Шахтёр» 173 матча и забил 57 мячей. Он трижды становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка Украины и три Суперкубка страны.

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