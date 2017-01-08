Экс-форвард «Шахтёра» Эдуардо близок к переходу в «Трабзонспор»

33-летний футболист договорился о переходе в «Трабзонспор», утверждает Futbol arena.



Эдуардо да Силва перешёл в «Шахтёр» из лондонского «Арсенала» в июле 2010 года. В дебютном сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром команды в Лиге чемпионов. Всего за первые четыре сезона Эдуардо завоевал с «горняками» восемь трофеев.



В общей сложности хорватский форвард провёл за «Шахтёр» 173 матча и забил 57 мячей. Он трижды становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка Украины и три Суперкубка страны.