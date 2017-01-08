Первый новичок «Реала» в летнее трансферное окно обойдется клубу в 58 миллионов евро?
Нападающий «Порту» Андре Силва летом перейдет в «Реал», утверждает Daily Star.
Согласно источнику, в услугах форварда был заинтересован «Арсенал», но лондонцы получили отказ от португальского клуба, который выразил надежду на продажу футболиста в мадридскую команду за 58 миллионов евро. Отмечается, что «Порту» и «Реал» уже ведут переговоры о трансфере 21-летнего игрока.
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