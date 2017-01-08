Дубль Перишича принёс «Интеру» четвёртую победу в Серии А подряд

Встреча проходила в Удине на стадионе «Фриули» и завершилась со счётом 2:1 в пользу нерадзурри. «Интер» выиграл в четвёртом матче турнира подряд.



На 17-й минуте Якуб Янкто вывел хозяев вперёд. На исходе первого тайма Иван Перишич провёл ответный мяч. На 87-й минуте Перишич оформил дубль.



«Интер» (33 очка) занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Удинезе» (25 баллов) идёт 11-м.