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8 января 2017, 17:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Перишича принёс «Интеру» четвёртую победу в Серии А подряд

«Удинезе» уступил «Интеру» в матче 19-го тура итальянской Серии А.

Встреча проходила в Удине на стадионе «Фриули» и завершилась со счётом 2:1 в пользу нерадзурри. «Интер» выиграл в четвёртом матче турнира подряд.

На 17-й минуте Якуб Янкто вывел хозяев вперёд. На исходе первого тайма Иван Перишич провёл ответный мяч. На 87-й минуте Перишич оформил дубль.

«Интер» (33 очка) занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Удинезе» (25 баллов) идёт 11-м.

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