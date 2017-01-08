«Фулхэм» с Р. Сигурдссоном в составе выбил «Кардифф» из Кубка Англии
«Фулхэм» в гостях обыграл «Кардифф Сити» в матче 1/32 финала Кубка Англии.
Встреча прошла в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» и закончилась со счётом 1:2.
В составе лондонской команды мячи забили Стефан Йохансен и Райан Сесеньон, за валлийцев единственным голом отличился Энтони Пилкингтон. В составе «Фулхэма» весь матч на поле провёл бывший защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон.
«Фулхэм» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, «Кардифф» вылетел из турнира.