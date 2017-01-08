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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28358804/
8 января 2017, 16:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Фулхэм» с Р. Сигурдссоном в составе выбил «Кардифф» из Кубка Англии

«Фулхэм» в гостях обыграл «Кардифф Сити» в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Встреча прошла в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» и закончилась со счётом 1:2.

В составе лондонской команды мячи забили Стефан Йохансен и Райан Сесеньон, за валлийцев единственным голом отличился Энтони Пилкингтон. В составе «Фулхэма» весь матч на поле провёл бывший защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон.

«Фулхэм» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, «Кардифф» вылетел из турнира.

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