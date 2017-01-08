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8 января 2017, 16:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Палмейрас» объявил о переходе Фелипе Мело из «Интера»

33-летний бразильский полузащитник «Интера» Фелипе Мело продолжит карьеру в «Палмейрасе».

33-летний бразильский полузащитник <span class=error>Интера</span> <span class=error>Фелипе</span> Мело продолжит карьеру в Палмейрасе. Увеличить
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Бразильский клуб на официальном сайте объявил о том, что Мело подписал контракт, рассчитанный до конца 2019 года.

«Для меня большая честь перейти в “Палмейрас”. Благодарю Бога за возможность вернуться в Бразилию и играть за такой великий клуб, как “Палмейрас”. Я никогда не перестану бороться за каждый мяч. В этом моя сила, это то, что я приношу любому клубу. Я перешел в “Палмейрас”, чтобы помочь», — сказал Мело.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в пяти матчах итальянской серии А, но лишь один раз появился на поле с первых минут.

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