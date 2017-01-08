«Палмейрас» объявил о переходе Фелипе Мело из «Интера»

Бразильский клуб на официальном сайте объявил о том, что Мело подписал контракт, рассчитанный до конца 2019 года.



«Для меня большая честь перейти в “Палмейрас”. Благодарю Бога за возможность вернуться в Бразилию и играть за такой великий клуб, как “Палмейрас”. Я никогда не перестану бороться за каждый мяч. В этом моя сила, это то, что я приношу любому клубу. Я перешел в “Палмейрас”, чтобы помочь», — сказал Мело.



В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в пяти матчах итальянской серии А, но лишь один раз появился на поле с первых минут.